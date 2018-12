Modus Navigandi, la scoperta del crescere

Duecento pagine che sono allo stesso tempo il racconto di questi vent’anni di attività, con i ricordi, le esperienze fatte, le soluzioni sperimentate, gli incontri e i dialoghi, ma come in una matrioska in cui ogni bambolina ne contiene un’altra, la lettura aggiunge sfumature e particolari e, nello scorrere delle pagine si scopre anche che Mauro Pandimiglio sta raccontando la sua vita il suo essere un educatore nel senso etimologico del termine ovvero il suo “portar fuori”, trarre dagli stessi ragazzi le risorse che essi non hanno coscienza di avere in un apprendimento che nasce prima di tutto dentro ciascun individuo. Ogni occasione diventa buona per educare, per trasmettere i saperi.

«L’orientamento sulla terra è incardinato sull’io, è infatti la mia posizione a determinare distanze, somiglianze e prospettive. Sul mare tutto cambia e diventa il vento il centro indicativo per delle manovre efficaci…. Sulla terra reagiamo con rigidità a qualunque accenno di problema o pericolo, mentre in mare lasciamo andare…». Eccola la scuola del mare quella che ha portato per esempio all’eliminazione della teoria, in particolare nelle lezioni con i ragazzi con disabilità ai quali si offriva direttamente la lezione pratica e senza timone… perché – spiega - «è tutto il corpo che si muove e insieme tutto il sistema neuronale della ricerca che si mette in ascolto. Per anticipare le dinamiche di barca, mare e vento bisogna ascoltarli insieme al proprio corpo…».