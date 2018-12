Da luogo di vendita e piattaforma di flussi. La svolta di Conad

Un linguaggio, quello di Pugliese, anomalo per la presentazione di una strategia di impresa, evidentemente influenzato da “Tessiture sociali”, il libro che l’amministratore delegato ha scritto a quattro mani con il sociologo, fondatore del consorzio Aaster, Aldo Bonomi per raccontare e rileggere il progetto Il Grande Viaggio Insieme. Scrive Bonomi: «Esemplare il caso delle uova di Pasqua raccontato da una socia Conad di Ancona: “avevo già fatto le rese, la Pasqua per me era finita, ma continuavano a chiedermi le uova, non mi ero resa conto che il mio piccolo supermercato non è oggi un’isola, è all’interno anche di una comunità ortodossa, per loro la Pasqua iniziava quando per me era finita”. Microstoria da dettaglianti che colgono come appunto il supermercato non sia un’isola ma un luogo ricco di biodiversità umana, stando dentro l’arcipelago delle etnie, delle culture, dei credo religiosi».