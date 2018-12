Di Bello c’è la vita! L’arbitro in campo per i malati di leucemia

«Sono felice e orgoglioso - racconta, - di mettermi in gioco al fianco di chi combatte ogni giorno battaglie molto più dure di quelle che noi arbitri sosteniamo nei 90 minuti. Sono convinto che il coraggio e la fiducia in se stessi siano due ingredienti fondamentali per affrontare la malattia col piglio giusto. Anche io a un certo punto della mia vita ho capito che per centrare un obiettivo importante dovevo metterci tutta la parte migliore di me: è il messaggio che mi piace trasmettere ai ragazzi di oggi».

“Di Bello c’è la vita!” punta su un messaggio incoraggiante, veicolando attraverso le storie di chi ce l’ha fatta l’esempio di come si possa affrontare un periodo difficile della vita legato a una problematica ematologica.

Nella campagna - ideata da Tiziano Mele, con le fotografie di Francesco Vasto (Creatiph), e promossa sul sito e sui social dell’associazione - ci sono i sorrisi di Michele, l’entusiasmo di Doriana, le emozioni di Chiara e di tutti coloro che nelle prossime settimane vorranno “metterci la faccia” per raccontare la loro esperienza, condividendo gioie, paure, consigli e speranze,