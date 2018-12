L’italiana “Aria Nuova” tra i vincitori del premio Cese per la società civile

Luca Jahier, presidente del Cese, ha dichiarato nel corso della cerimonia di premiazione: «Nel quadro dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018, il Cese auspica che questo premio contribuisca ad accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale dell'Europa e della molteplicità e ricchezza delle identità europee. Il Premio Cese per la società civile, infatti, è inteso a promuovere progetti che rafforzino il senso comune di appartenenza e ne facciano apprezzare il significato attraverso e insieme con la diversità, e mira ad accrescere la visibilità dei tanti progetti che, in ogni parte d'Europa, promuovono valori europei come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Per ultimo, ma non meno importante, vogliamo dare il giusto riconoscimento alle persone e alle associazioni che si battono ogni giorno per un'Europa fondata su questi valori».

Il Premio Cese per la società civile, che quest'anno celebra il suo 10° anniversario, ha visto la partecipazione di 150 candidati provenienti da ben 27 Stati membri, a dimostrazione dell'enorme entusiasmo della società civile di ogni parte d'Europa per la promozione dei valori e del patrimonio culturale europei. Quest'anno lo Stato membro più rappresentato è stato l'Italia, da cui sono sono provenuti 24 dei progetti presentati. Con questo premio il Cese intende riconoscere e promuovere il lavoro svolto a favore della comunità da associazioni e da persone fisiche. Il premio viene attribuito per "l'eccellenza nelle iniziative della società civile" e verte ogni anno su un tema diverso ma comunque attinente a un ambito importante di attività del Cese. L'edizione 2017 del premio era dedicata all'imprenditorialità innovativa volta a promuovere l'integrazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Foto: pagina facebook EESC-European Economic and Social Committee (Cese-Comitato economico e sociale europeo)