Quando l'abito fa il monaco (e aiuta a trovare lavoro)

Chris è un 31enne del Bronx. Nonostante sia cresciuto in una zona difficile, è riuscito a diplomarsi. Tuttavia, dopo il diploma, ha scoperto velocemente come quel pezzo di carta abbia scarso valore nel mondo reale. A quel punto Chris non è in grado di andare al college o trovare un lavoro adatto alla sua istruzione. Passa da un lavoro umile all'altro finché non comincia ad avere anche problemi di salute. Scoraggiato Chris esprime le sue frustrazioni al proprio assistente sociale. Ed è a quel punto che incontra Career Gear. Un bivio che gli cambia la vita, lo indirizza al programma ACCES-VR, che offre opportunità educative a chi ne ha bisogno e che gli pagato una scuola di cucina. Oggi Chris fa il cuoco e la sua vita è cambiata.

Questa è solo una delle 40mila vite recuperate dall'associazione statunitense Career Gear, un'esperienza nata nel 1999 quando Gary Field decide di fondarla ispirato dalla propria esperienza personale. Field infatti negli anni 90 aveva problemi di droga e viveva con pochi dollari al giorno. Nonostante le difficoltà, riuscì a risparmiare 50 dollari per comprarsi un abito per un colloquio di lavoro. Era il 1994. Cinque anni dopo si era laureato e aveva avviato una brillante carriera nel mondo dei servizi sociali newyorkesi.

Ma come funziona Career Gear?

Inizialmente si trattava di un semplice programma pensato per aiutare uomini bisognosi fornendo abbigliamento adatto per sostenere colloqui di lavoro. Uno strumento semplice, ma potente per persone che stavano provando a reinventarsi e a ricominciare.

Oggi quell'esperienza invece è cresciuta e negli Stati Uniti è diventata un piccolo trampolino sociale. Così le opportunità che Career Gear mette a disposizione dei sui clienti sono aumentate: