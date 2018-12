Elena Jacobs (Intesa Sanpaolo): «Non solo aiuti materiali, sostegno alla persona nella sua totalità»

Elena Jacobs è responsabile della Valorizzazione del Sociale di Intesa Sanpaolo. Un ruolo cruciale, nella principale banca del Paese.

Supporto finanziario e sostegno sociale: ci racconta come il suo gruppo bancario lavora su questo fronte, in un momento in cui le forme di inclusione tradizionali appaiono in crisi?

Il Gruppo Intesa Sanpaolo svolge da sempre con responsabilità un ruolo attivo di sviluppo e promozione dei territori e delle comunità in cui opera su vari fronti - arte, cultura, ricerca ed educazione - con particolare attenzione all’ambito sociale e alle persone che si trovano in condizioni di povertà e disagio sociale.

Infatti l’attuale situazione economica del nostro Paese è accompagnata da una crescita delle disuguaglianze e delle aree di povertà per contrastare le quali la Banca ha previsto specifici obiettivi nel Piano d’Impresa 2018-2021per i seguenti ambiti: pasti, farmaci, posti letto e indumenti.

Come si concretizza l'impegno in questi ambiti?

Tale impegno si concretizza attraverso diverse modalità di supporto, dagli interventi creditizi a favore delle organizzazioni non profit, alle erogazioni liberali fino ad arrivare a collaborazioni che vedono la banca affiancare partner per la definizione di progetti e pianificazione di attività di solidarietà sociale di medio lungo periodo.

In particolare a quest’ultimo tipo di collaborazione si riconducono i recenti accordi con Banco Alimentare e Banco Farmaceutico Onlus, finalizzati a potenziare la raccolta e distribuzione di pasti e farmaci, che hanno attivato sul territorio una rete di importanti e virtuose sinergie tra istituzioni locali, organizzazioni non profit e aziende.

La collaborazione con VIDAS per la realizzazione dell’hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi a Milano ha coinvolto la Banca su più fronti: creditizio, comunicazione/visibilità e utilizzo della piattaforma di crowdfunding del Gruppo, For Funding. Altrettanto innovativa e sinergica è la partnership con Aziende Ospedaliere e Cooperative per l’attivazione del Programma Educativo Intesa Sanpaolo per i Bambini lungodegenti che offre gratuitamente il servizio di asilo nido per i bambini sino a 36 mesi, lungodegenti presso i Reparti di Oncologia ed Oncoematologia di ospedali di eccellenza del Paese.

Non bisogna dimenticare le importanti misure d’emergenza (stanziamenti di plafond specifici, moratorie di finanziamenti) che la banca, a fronte di calamità e disastri ambientali/atmosferici, attiva a sostegno delle popolazioni coinvolte: questo è successo per il terremoto del 2016 nel centro Italia, per il crollo del ponte Morandi e per gli ultimi danni causati dal maltempo. La complessità delle situazioni da fronteggiare impone sicuramente la necessità di individuare interventi flessibili e innovativi, che oltre al sostegno economico-finanziario, garantiscano l’efficacia delle soluzioni, che devono essere tailor made, ritagliate cioè sulle specificità del territorio, e prevedano il coinvolgimento degli attori locali, per garantirne sistematicità e continuità nel tempo.