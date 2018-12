La gioia contagiosa di Pina che spopola su Facebook

Una donna anziana (sta per compiere 83 anni) che in un minuto racconta semplicemente i suoi sentimenti, tra l’italiano e il dialetto reso celebre tra gli altri da Camilleri. E capace di raggiungere in pochi giorni oltre 7.400 visualizzazioni su Facebook.

Insieme a Pina hanno avuto successo anche gli altri due “corti” realizzati dal Csv palermitano. Piccole ma intense storie che invitano a impegnarsi gratuitamente per gli altri. Come Sonia in “Questo è il volontariato!”, una ragazza di 19 anni con disabilità che dedica il suo tempo libero a fare la clown fra i piccoli pazienti di un ospedale pediatrico. Un video senza retorica, colorato che si affianca al potente bianco e nero di “Unisciti a noi”, la motion graphics che parla di come l’unicità di ciascuno grazie al volontariato possa diventare risorsa “con” e “per” gli altri.