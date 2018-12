Cambiare la vita delle persone con SM, con un happy hour

Aism vince l'Oscar di Bilancio 2018 per il non profit Premiati ieri sera in Bocconi i vincitori della 54esima edizione del premio voluto da Ferpi. Per il non profit, finalisti Lega del Filo d'Oro e Museo Egizio di Torino. Per le Fondazioni erogatrici, Oscar alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, finalisti Fondazione Vodafone e Fondazione Con il Sud