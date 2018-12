Da Penny Market e Csi 174mila euro per lo sport dilettantistico

Una “spesa” che a conti fatti ha fruttato premi per ben 308 società sportive (quasi una su quattro delle partecipanti). Tra le 80 classificatesi al primo posto - ciascuna delle quali incasserà il contributo economico di 1.000 euro destinato all’acquisto e al rinnovo di attrezzature sportive - sono 20 (il 25%) quelle appartenenti al Centro Sportivo Italiano, sparse su dieci diverse regioni (6 in Lombardia, 3 nel Lazio, 2 in Emilia Romagna, Veneto e Liguria ed una vittoriosa anche in Campania, Marche, Piemonte, Puglia ed Umbria).

Il CSI, si unisce inoltre alla festa di altri suoi 63 sodalizi italiani: le 41 Asd classificatesi tra il secondo e il penultimo posto, cui andranno 500 euro ciascuna, e le 22 Asd che si sono piazzate ultime, vincendo comunque 250 euro.

Con Penny, Partenza e Vinci! ricavati dunque 46.000 eurocomplessivi, dalle più intraprendenti società che a breve potranno beneficiare del contributo e investirlo a favore delle comunità, degli impianti, a beneficio delle persone che abitano la società sportiva.

«Per il secondo anno abbiamo contribuito orgogliosamente con Penny Market a valorizzare e sostenere, anche economicamente, i cittadini, le mamme e i papà e i ragazzi che in tutta Italia praticano costantemente lo Sport nelle associazioni dilettantistiche», ha sottolineato il presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio, «Rispetto allo scorso anno non solo ci siamo confermati come partner fondamentale, dal momento che circa 1 associazione vincitrice su 3 è affiliata al CSI, ma abbiamo più che triplicato le associazioni premiate. Ringraziamo Penny Market per aver creduto a questa reale azione di responsabilità sociale nei confronti di tante famiglie e società sane».

«Siamo orgogliosi di aver collaborato ancora una volta con una delle più credibili istituzioni sportive del nostro Paese», ha aggiunto l’Amministratore Delegato di Penny Market Gotthard Klingan. «Il coinvolgimento e la partecipazione alla vita delle città e dei quartieri nei quali sono situati i nostri store è una delle caratteristiche che ci contraddistinguono e l’iniziativa insieme al CSI conferma e ribadisce questa visione. Promozione del benessere, dello sport e dello stare insieme sono stati il nostro punto di riferimento per la valorizzazione di una vita sana per i giovani e le loro famiglie».

Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito web