Distrofie muscolari e miopatie muscolari al centro del nuovo bando Telethon-Uildm

È online il bando Telethon-UILDM 2019. Il focus di questa edizione, per volontà di Uildm, sarà sui progetti di ricerca clinica sulle distrofie muscolari e le miopatie muscolari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con queste patologie. Il bando è rivolto ai ricercatori che lavorano in strutture di ricerca italiane pubbliche o private non profit e chiuderà il 29 marzo 2019. I progetti candidati dovranno avere una durata fra 1 e 3 anni. Le form per la compilazione delle progettualità sono disponibili sul nuovo portale della ricerca TETRA - Telethon Projects Managements system.

Gli interessati potranno usufruire di un servizio di consulenza metodologica per la stesura del protocollo clinico, compilando l’apposito modulo “Pre-Submission inquiry – proposta di studio” che sarà disponibile sul sito contestualmente alle form da compilare per il progetto scientifico. Coloro che intendono usufruire della consulenza dovranno inviare il modulo “Pre-Submission inquiry – proposta di studio” entro e non oltre il 21 gennaio 2019 e riceveranno una risposta scritta entro il 28 febbraio 2019.

Dal 1° al 31 dicembre 2018 è invece attivo il numero solidale 45510, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare durante la campagna di Fondazione Telethon.

Photo by Ousa Chea on Unsplash