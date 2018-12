Diventare genitori adottivi: nuovi corsi di formazione

A gennaio 2019 riprendono i percorsi di AiBi - Amici dei Bambini per prepararsi a diventare genitori adottivi. La nuova offerta formativa promossa da Fondazione AiBi è specificatamente pensata per dotare i futuri genitori adottivi degli strumenti necessari per essere preparati ad adottare uno o più minori nel panorama attuale dell’adozione internazionale.

Il corso “L’incontro con mio figlio” è destinato a tutte le coppie già entrate in contatto con il mondo dell’adozione tramite associazioni o i servizi sociali, che hanno depositato la domanda per ottenere l’idoneità oppure che sono già state dichiarate idonee ad adottare dal Tribunale per i Minorenni. La proposta è quella di un weekend intensivo, condotto da psicologhe specialiste in adozione internazionale e da famiglie adottive esperte, con lavori ed esercitazioni personali e di gruppo che consentiranno alla coppia di misurarsi rispetto alla propria storia, ai propri sogni e alla realtà, ai vissuti ed ai problemi dei bambini stranieri in stato di abbandono (costo 250 euro). Il primo weekend di questo tipo è in programma nella sede di Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), via Marignano 18 per il 12 e 13 gennaio 2019. Le iscrizioni (da fare online) sono aperte fino ad esaurimento posti.

Un secondo corso, chiamato “I Primi Passi”, è destinato invece a tutti coloro che si stanno avvicinando per la prima volta all’adozione. Un corso per “neofiti” che si pone l’obiettivo di fornire le nozioni base sulle normativa di riferimento e le procedure, ma anche sul significato dell’adozione. L’incontro sarà di tre ore, condotto da operatori esperti di procedure di adozione (costo 50 euro). Sono aperte le iscrizioni al primo corso in programma a gennaio 2019.

