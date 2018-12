La riabilitazione dei bambini con la realtà virtuale funziona

I primi risultati del CARELab e le prospettive future saranno presentati domani, 19 dicembre, in un incontro scientifico (ore 14, Palestra del Centro IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano, via Capecelatro, 66- Edificio F, piano –1), che sarà introdotto da un concerto dell’Orchestra Esagramma e si concluderà con una visita al laboratorio. La dottoressa Olivieri è una delle menti da cui il CARELab è nato. Il nome sta per Computer Assisted REhabilitation Lab ed è stato presentato a inizio 2016: è uno spazio fisico per lo studio e l’integrazione di soluzioni tecnologiche innovative e per la verifica della loro efficacia nella pratica clinica, nato per innovare la pratica riabilitativa attraverso le potenzialità delle nuove tecnologie. Introdurre una dimensione ludica – questa l’intuizione iniziale – avrebbe aumentato la motivazione dei pazienti, soprattutto dei bambini, consentendo di adattare facilmente il setting alle esigenze riabilitative specifiche. In più le tecnologie avrebbero restituito al terapista dei dati quantitativi che avrebbero permesso il continuo aggiornamento del progetto riabilitativo. Quattro erano infatti le caratteristiche della riabilitazione computer assisted che il CARELab voleva sfruttare: ecologica, personalizzata, interattiva, con una misurazione oggettiva.

A governare il CARELab è la piattaforma software VITAMIN, che nei mesi scorsi ha ottenuto la certificazione come dispositivo CE medicale di classe I. Si tratta di una procedura complessa ma importantissima perché consente a VITAMIN di entrare nella banca-dati dei dispositivi medici e di essere riconosciuta come dispositivo elettromedicale dal ministero della Salute. Tale certificazione apre ora alla prospettiva di una maggiore diffusione della piattaforma sia tra i Centri “Don Gnocchi” sia in altre strutture, a beneficio di un maggior numero possibile di piccoli pazienti. «Si tratta di una piattaforma in espansione, sia con la programmazione di altri giochi che non lavorano sull’arto superiore ma sugli arti inferiori e poi abbiamo avviato una serie di pensieri per un trasferimento a domicilio. Sicuramente il primo passo è quello di trasferire ad altri Centri il CARELab e la piattaforma, cosa che ovviamente comporta la necessità di qualche modifica», anticipa la dottoressa Olivieri. Nell’ottica dei una riabilitazione a domicilio e di una raccolta di dati ancora migliore, conclude, «stiamo lavorando sugli smart object», ossia sulla sensorizzazione degli oggetti manipolati dal bambino: «abbiamo fatto un set up sperimentale con una palla sensorizzata».