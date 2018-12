Al via la campagna per l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli

Alberto Fontana: le mie quattro sfide per la disabilità Scuola, lavoro, assistenza e sanità: le sfide sono sempre quelle, ma è la logica che deve cambiare. Le persone con disabilità vivono come tutti in un ecosistema e da esso dipende che siano non una spesa ma una risorsa. Alberto Fontana fra pochi giorni riceverà l'Ambrogino d'Oro: «Milano mi ha fatto essere una risorsa per la mia città»