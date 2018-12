I confini blindati, report da Ventimiglia

“Le migrazioni sono storicamente fenomeni epocali che vanno gestiti con lungimiranza e rispetto dei diritti umani. La chiusura di porti e frontiere, l’alzata di muri, reticolati lungo la rotta balcanica, le barriere legali in Italia e Europa con le conseguenti politiche di respingimento, spesso portate avanti in modo illegale e violando i diritti umani dei migranti, hanno creato aree territoriali ad alto rischio, soprattutto lungo i confini» si legge nelle riflessioni finali chiusura del report. «Ventimiglia è una di queste dove spesso l’amministrazione locale è lasciata senza mezzi e risorse per fronteggiare la situazione dei migranti in transito “bloccati”. Spesso sono le organizzazioni della società civile che suppliscono alle carenze istituzionali o peggio alle politiche governative non solo insufficienti sul piano degli investimenti finanziari ma sempre più restrittive in una logica di negazione dei diritti delle persone che provengono da paesi poveri, teatro di conflitti, guerre e disastri ambientali. Alla logica dell’accoglienza e dell’integrazione si sostituisce sempre più spesso la logica dei respingimenti e dell’intolleranza. È auspicabile l’apertura di rotte legali per l’Europa e di corridoi umanitari all’interno di una politica Europea sulle migrazioni fondata su un’accoglienza condivisa, la protezione delle persone in pericolo e il rispetto dei trattati sui diritti umani. Questo anche per prevenire e impedire che le rotte migratorie rimangano in mano alle organizzazioni criminali».

Nello scenario di Ventimiglia le criticità non mancano e potrebbero anche aggravarsi. Ragione per cui WeWorld le evidenzia per chiederne il superamento. Tra i punti principali il superamento della promiscuità da minori e adulti nel campo della Croce Rossa: donne e minori devono poter godere di una maggiore protezione “Spazi adeguati aumentano i livelli di protezione per queste categorie vulnerabili sottraendole a un più alto grado di rischio di sfruttamento, tratta e abusi sessuali», chiosa l’ong. Si chiede anche che Prefettura, Cri e autorità locali approntino un piano per migliorare le condizioni di permanenza al campo Roja, favorendo e sviluppando iniziative di incontro tra popolazione locale e i migranti nelle scuole, nei quartieri.

Immagini dal report di WeWorld