Jovanotti e quella commozione per Dynamo Camp

Il Terzo Settore performa sei volte meglio del Paese Italia La quarta edizione del Forum EY ha affrontato le opportunità offerte dall’innovazione digitale in termini di gestione delle organizzazioni non profit, delle risorse e dei flussi finanziari e la sostenibilità sociale come sbocco occupazionale e terreno di sviluppo per nuove competenze. «Portare innovazione all’interno del mondo sociale e fare sistema è determinante per far crescere l’economia e supportare il welfare», ha sottolineato Donato Iacovone, Ad di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Med