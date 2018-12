Poveri d'azzardo: Milano nel 2018 ha già sprecato 2 miliardi in azzardo, la Lombardia 12

L’azzardo è un moltiplicatore di povertà, ma è anche un’imposta regressiva: più chi fa business incassa, meno chi fa business paga. Ma l’impatto - ovvero l’esternalità negativa - è deflagrante per il sociale. Tocca tutte le classi sociali, ma la sua morsa si fa sentire non certo fra chi chi detiene depositi, buona occupazione, spende in “cultura” o si dedica alle app della smart city.

Azzardo e incremento della povertà urbana: iniziamo a metterli in relazione

Bisognerebbe metterli in correlazione, i dati sull’azzardo legale, con quelli della povertà reale. Il divide et impera, anche sui numeri, crea solo echo chamber emotive che non spiegano nulla ,

«Milano è rinata, ma i poveri aumentano» titolava nel settembre scorso l’Espresso. Vero.nAnche perché a Milano, come in tutta la Lombardia, il dato emerge da un’indagine del Banco alimentare della Lombardia in collaborazione con Altis (Alta scuola impresa e societa') dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un povero su due è italiano, uno su tre è minore e la causa principale. Indicatori che spiegano molte cose, a partire dalla dimensione strutturale di un’indigenza innescata dalla perdita di lavoro del capofamiglia. E questa perdita di lavoro spesso è causata, ma ancor più spesso spinge le persone nella spirale del debito e della ricerca di una soluzione immedita. A pagarne le conseguenze, poi, è il cerchio caldo delle relazioni famigliari: non solo i giocatori, ma tutta la rete parentale viene intaccata dalla disgregazione, dall'indebitamento, dalla malattia e dal degrado generale innescato dall'azzardo.

Il “vinci facile” è il claim di un sistema perverso che cattura esseri umani come prede.