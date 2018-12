Riapre il Campus “Eccentrico”

Riapre per le vacanze di Natale “Eccentrico”*, il progetto che offre attività educative per bambini da 0 a 6 anni durante le chiusure estive e festive delle scuole. Il servizio è rivolto a tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, che possono riscontrare difficoltà nella conciliazione lavoro-famiglia a causa non solo della tenera età dei figli, ma anche di servizi educativi che non sempre coprono l’intero orario lavorativo dei genitori. Pensiamo ad esempio ai lavoratori turnisti o a quelli impiegati nei grandi centri commerciali che non possono fare affidamento su servizi educativi aperti il weekend o nei periodi di festa. Le famiglie si trovano quindi a sostenere ulteriori spese (baby-sitting, servizi privati) per garantire una copertura di assistenza ai figli durante l’orario lavorativo gravando in modo importante sul bilancio famigliare.

Il campus natalizio, con tanti laboratori creativi e ludici, si terrà al WeMi Capuana/Spazio Agorà in zona Quarto Oggiaro (piazzetta Capuana, Milano): giovedì 27 e venerdì 28 dicembre; lunedì 31 dicembre; e da mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio.

L’orario previsto della giornata di Eccentrico va dalle 8.30 alle 18 ma può essere adattato alle esigenze lavorative delle famiglie.

Il costo del campus comprende il pranzo e due merende e varia rispetto all’Isee 2018 (documento da predisporre insieme al libretto delle vaccinazioni per validare l’iscrizione) e dal tempo di frequenza.

Per info e adesioni: campus.eccentrico@gmail.com - tel. 0236559990 - cell. 3465097122.

*Eccentrico è un progetto finanziato da Regione Lombardia-Fondo Sociale Europeo e realizzato da Mitades in partenariato con il Comune di Milano, Acli Milanesi e Fondazione Archè.

In apertura photo by Jelleke Vanooteghem Toddler/Unsplash