Il segretario della Cei: no alla soppressione dell’aliquota ridotta IRES per enti non commerciali

Manovra: in attesa di abolire la povertà si abolisce il sostegno a chi davvero aiuta i poveri Ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la cancellazione della mini-Ires «agli enti non commerciali». La misura viene giustificata con la necessità di recuperare risorse per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 alle pensioni. Per il Forum del Terzo settore il costo per le realtà non profit sarà di 118 milioni di euro