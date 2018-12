Non un dormitorio ma una vera casa per i senza dimora

Affacciato sul parco di Trenno, lo stabile si sviluppa a piano terra ed è organizzato in una zona giorno per le attività di comunità, comprendente sala TV e sala da pranzo con adiacente cucina, dove i pasti saranno portati direttamente dalla cucina centrale di Progetto Arca di via Agordat. La zona notte è organizzata in 5 camere, allestite con comodini e armadi per gli effetti personali degli ospiti. I bagni comprendono 7 servizi igienici e 4 docce. C’è infine spazio per la lavanderia, il magazzino e i locali degli operatori e dei volontari di Progetto Arca.

L’allestimento degli spazi e delle attività di confronto e formazione pensate per il centro di via Giorgi nasce dalla positiva esperienza pilota del centro di via San Marco - aperto nel marzo 2017 (qui la news) per offrire un ricovero a una ventina di senzatetto frequentanti la zona di Linate - dove è stato infatti adottato un approccio innovativo che passa alla responsabilizzazione degli ospiti, coinvolti nella gestione di ogni giornata, con la programmazione dei turni delle pulizie degli spazi comuni, dei lavori di piccola manutenzione, del bucato, del riordino delle camere da letto.

Il progetto si inserisce nella coprogettazione delle fragilità che Progetto Arca sta pianificando e attuando, in coordinamento con il Comune di Milano, passando da un primo aiuto di tipo emergenziale (pasti e posti letto) a un livello qualitativo maggiore dell’accoglienza, che punta all’integrazione sociale.