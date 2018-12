Anziani, al nostro futuro ci pensiamo noi

«Quando il NHS (National Health Service, il servizio nazionale sanitario inglese) celebrerà il suo anniversario nel 2048, ci saranno più di 100.000 centenari in Gran Bretagna». Una popolazione che invecchia, in un Paese in cui per la prima il numero di persone al di sopra dei 65 anni ha superato la popolazione al di sotto dei 16 anni. «Viviamo più a lungo e molti di noi vivono anche meglio. Ma troppo spesso, invecchiare sembra essere più una fonte di preoccupazione che di gioia». Queste le parole del Prof. Paul Burstow, ex ministro di Stato al Dipartimento della salute e presidente dell’advisory panel nazionale di Transform Ageing.

Per rispondere all’esigenza di una società che invecchia è necessario un nuovo approccio, che non sia solo medico, perché gli anziani hanno bisogno, oltre che di competenze tecniche, di comprensione, umanità e empatia. E’ necessario un approccio più completo che tenga conto degli aspetti psico-sociali, economici e ambientali.

Per questo è nato Transform Ageing (cioè: trasformare l’invecchiamento), un programma pionieristico per migliorare la vita degli anziani in età avanzata e affrontare alcune delle sfide più grandi. Un programma che si prefigge di rivoluzionare l’approccio alla salute e al benessere e creerà forti connessioni tra gli stakeholder e le comunità.

E’ innovativo perché ha un approccio grassroots, comunitario ed è “design-led”, cioè è basato sul concetto di “design per il bene comune”, che aiuta gli anziani a vivere meglio la fase di invecchiamento.

Transform Ageing riunisce persone anziane, le loro famiglie e amici, imprenditori sociali, leader del settore pubblico per definire e sviluppare nuove soluzioni che supportino i bisogni e le aspirazioni degli anziani.