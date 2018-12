Job Hopping, i pro e i contro di chi cambia spesso lavoro

Alle latitudini italiane il job hopper potrebbe sembrare una figura mitologica. Una specie di unicorno che si aggira in un mercato del lavoro dove la disoccupazione è al 10% e tocca punte del 31% per quanto riguarda i giovani. In generale, sono circa 2,6 milioni gli Italiani senza lavoro (dati Istat relativi a settembre 2018). Fra questi, c’è anche chi punta sul passaggio da un lavoro all’altro come leva per migliorare il proprio trattamento salariale. Pochi, a dire il vero, perché il job hopping (letteralmente “saltare da un lavoro all’altro”) funziona meglio laddove il tasso di disoccupazione è basso e c’è una manifesta mancanza di manodopera. Come negli Usa dove, a fronte di circa 6 milioni di persone in cerca di lavoro, ci sono 6,7 milioni di posti liberi. E passare da un impiego all’altro nel giro di poco tempo, solitamente un paio d’anni, può portare in dote un +30% sullo stipendio. Tanto che, secondo una rilevazione di HR Robert Half, il 64% dei lavoratori americani sarebbe job hopper.