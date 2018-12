Non si governa senza società civile: è la lezione da portarci nel 2019

Il solo fondamento: l'umano

La società civile, fondata sull'universalilità dei diritti umani, spiegava Havel, «ci consente cioè di valorizzare nel modo migliore, in quanto tutto ciò che siamo - quindi non solo in quanto membri della propria nazione, ma anche in quanto membri della propria famiglia, propria cittadina, propria regione, propria chiesa, proprio albo professionale, proprio partito, proprio Stato, della propria comunità multinazionale - è tutto ciò per cui essa ci tratta: in primo luogo, come membri della specie umana: cioè come uomini, come esseri umani concreti in cui l'essere individuale trova la sua espressione primaria, la più naturale e contemporaneamente la più universale nel suo status di cittadino, nella sua cittadinanza nel senso più ampio e più pieno del termine».

La sovranità, insegna Havel, fosse pure «la sovranità di una cittadina, di una regione, di una nazione o di uno Stato, una qualsiasi sovranità superiore, ha senso solamente se deriva dall'unica sovranità veramente originale, cioè dalla sovranità umana che trova riscontro della sua espressione politica nella società civile».

Forse è davvero questa la lezione che dovremmo portarci nel 2019: non si governa senza società civile.