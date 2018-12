Dopo Genova riflettiamo sulla gestione di servizi pubblici e sulle concessioni. È ora di cambiare

Tuttavia, nelle condizioni odierne, tale nozione è troppo debole per far fronte alle nuove sfide. La rapidità del cambiamento, infatti, costringe a prendere decisioni di cui non siamo mai in grado di calcolare tutte le conseguenze, in tempo reale. La capacità di risposta non può essere perciò solo riferita alle circostanze presenti, ma deve includere quelle dimensioni temporali che assicurino una continuità della risposta stessa. Ecco perché la responsabilità non può esaurirsi nella sola imputabilità. Occorre arrivare alla responsabilità come prendersi cura, farsi carico indipendentemente dai ruoli ricoperti o dalle mansioni fissate in un protocollo. Ricordiamoci del “I care” di don Milani. Nel caso di cui si discute, il gestore può certamente sostenere che vi sono stati ritardi nelle autorizzazioni ministeriali o addirittura assenza di risposte, ma ciò non esonera affatto dalla responsabilità se questa è concepita come farsi carico. Si sarebbero dovuti chiudere gli accessi ai caselli (rinunciando di conseguenza ad una certa quota di ricavi) in omaggio al principio di precauzione.

A cosa si deve la difficoltà di far accettare oggi dagli agenti economici la nozione forte di responsabilità? Alla crescente diffusione del fenomeno della adiaforizzazione dell’organizzazione sociale di mercato. Da ciò discende la preoccupante deresponsabilizzazione dei soggetti economici. La forma più nota in cui si manifesta tale fenomeno è quella dell’allungamento della distanza tra l’azione e le conseguenze derivanti. Suddividendo il processo lavorativo in una miriade di sottoprocessi, si riesce a nascondere a chi vi si dedica la rilevanza morale di ciò che va facendo. Il singolo non solo non si sente all’altezza del quantum di conoscenza incorporata nella catena di comando, ma soprattutto non si ritiene responsabile di quanto è generato dall’intero ciclo entro cui viene a collocarsi la sua azione: egli deve solo preoccuparsi di svolgere bene il compito che gli è stato assegnato. L’azione diventa così adiaforica e come tale valutata rispetto a parametri tecnici, non morali. (In origine, “adiaphoron” significava un atto dichiarato indifferente dalla Chiesa, un atto cioè né buono, né cattivo). Una volta resa adiaforica, l’azione non è più suscettibile del giudizio di responsabilità. (....)

