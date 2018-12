Anna Tuv, la mamma del Donbass, sarà candidata al Nobel per la Pace

Mi hai ricordato Anna Tuv. Dopo l’innesto della protesi ha ancora bisogno di aiuto?

Anna Tuv oggi non ha, per fortuna, più bisogno di aiuto materiale. Ha acquisito la cittadinanza russa e con questa ogni diritto ai servizi statali e della città di Mosca. Ora Anna, diventa simbolo della tragedia del suo popolo, ha bisogno di essere conosciuta per parlare, attraverso questa madre-coraggio, della guerra del Donbass a tutti coloro che ancora non la conoscono. Per questo, con altre persone, abbiamo deciso di candidare attraverso una raccolta firme Anna Tuv al Premio Nobel per la Pace. Anche se il Premio negli ultimi anni si è “un po’” svalutato, crediamo vadano riaccesi i riflettori sulla sua tragedia personale e sull’impegno di Anna Tuv a testimoniare, attraverso la sua storia, le sue mutilazioni, il suo dolore.. la storia di un intero popolo: il popolo del Donbass che dal 2014 viene bombardato, ucciso, massacrato… dalle forze armate ucraine.

La candidatura di Anna Tuv al premio Nobel per la Pace. Una sfida non da poco! Qual è il suo valore ?

Soprattutto un messaggio di pace per riportare all’attenzione generale questo conflitto “silenziato”, da parte di chi le stigmate di questa guerra le porta indelebili sul corpo per la menomazione e nello spirito per la perdita della figlioletta e del marito. Un conflitto che vede, purtroppo, troppi silenzi complici e colpevoli da parte di forze politiche, sociali, sindacali europee che a parole si dicono fautrici di pace, democrazia, civiltà, valori.. ma che davanti a questa guerra, meschinamente, si girano dall’altra parte, di fatto, assecondando quegli stessi poteri che questa guerra hanno generato.

Ennio, ai lettori di Vita che da anni ti seguono con affetto vuoi lanciare un appello?

Certo! Innanzitutto di darmi una mano con la petizione per la candidatura di Anna Tuv al Nobel per la Pace. Inoltre sono convinto che, certamente, è grazie anche ai lettori di Vita che in questi anni abbiamo raggiunto così tanti risultati. Quindi, colgo l’occasione per inviare a tutti i migliori auguri per il prossimo anno, nella speranza che sia l’anno della Pace in Donbass e l’anno della fine della campagna politica antirussa nel mondo. Voglio rimarcare che la Russia non solo non è il nostro nemico, ma è un popolo che aspira, come nessun altro, alla pace ed alla fratellanza. Aspetto i lettori di Vita animati da “buona volontà” sul nostro sito. La solidarietà sociale e gli sforzi congiunti per raggiungere obiettivi comuni non sono possibili se non si supera l’egoismo e il ristretto orizzonte dei propri bisogni e interessi. Buon 2019 a tutti!”