Ires al non profit, Conte promette «a gennaio ricalibreremo»

«Sorprende la dichiarazione della viceministra Castelli, che sembra dimenticare che il Terzo settore, le organizzazioni senza scopo di lucro, non possono in alcun modo distribuire gli utili. Essi devono essere interamente reinvestiti nell’attività. Tassare gli utili delle organizzazioni di volontariato alla stregua di qualsiasi impresa speculativa significa semplicemente meno risorse per il reinserimento dei disabili, meno attività di contrasto della povertà minorile, meno attività culturali nelle periferie emarginate, detto in altri termini: meno sociale e più povertà»: così Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Terzo settore, replica alle dichiarazioni della viceministra all’Economia Laura Castelli.

La sottosegretaria ha «difeso» la norma in discussione alla Camera, già approvata dal Senato, «perché la norma si riferisce a chi fa utili», ha detto. «Stiamo parlando della parte del Terzo settore che è persona giuridica e non persona fisica e che fa utili e profitti quando teoricamente non dovrebbe farli. Non stiamo tassando la beneficenza ma quella parte di Terzo settore che fa utile». L’emendamento del Governo alla legge di bilancio ora in discussione alla Camera cancella le agevolazioni fiscali sull’Ires per il non profit in vigore da decenni. «Agevolazioni fiscali – spiega Fiaschi – che hanno contribuito allo sviluppo del volontariato, oltre 5 milioni di cittadini impegnati, e alla realizzazione di innumerevoli attività di assistenza a favore dei più deboli. Tenendo conto che si tratta di attività realizzate grazie anche all’impegno volontario dei cittadini il danno per le nostre comunità è ancora maggiore. Il Governo ci ripensi, l’emendamento Ires è irragionevole», conclude Fiaschi.

L'affermazione di Laura Castelli è stata smentita poco dopo sia da Luigi Di Maio sia dal premier Giuseppe Conte.