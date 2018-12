Terzo settore, pubblicata la circolare sugli adeguamenti statutari

Il Ministero del Lavoro nella giornata nella convulsa giornata di ieri ha pubblicato la tanto attesa circolare in materia di adeguamenti statutari delle organizzazioni non profit per poter adempiere alle indicazioni del nuovo Codice del Terzo Settore. Da segnalare lla Tabella allegata alla circolare dove si indicano le specifiche modifiche di natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e, più in generale, per tutte le onlus.

Il termine per le modifiche è fissato al 2 agosto 2019

Qui i due documenti: