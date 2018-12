Verso il Care Leavers Network europeo: cercasi professionisti

AAA cercarsi psicologi, educatori, assistenti sociali... che lavorano con i care leavers e che, in vista della nascita del Care Leavers Network europeo abbiano il desiderio di investire sulla formazione, partecipando a tre giorni di formazione a Bucarest, in Romania, dal 4 a 6 aprile 2019. Tutti i costi sono a carico di Agevolando (è richiesto il solo anticipo dei costi di viaggio che verranno poi rimborsati). Le candidature dovranno pervenire agli indirizzi email: cln@agevolando.org e leavecarelivelife@agevolando.org entro il 15 gennaio 2019.

LeaveCare-LiveLife è un progetto che si rivolge ai giovani che escono da percorsi di accoglienza (in comunità, case famiglia e/o in affido familiare), di cui Agevokando è capofila. L’obiettivo è creare uno spazio per la loro partecipazione e cittadinanza attiva (il Care Leavers Network europeo), affinché diventino protagonisti di attività di scambio e riflessione e propongano suggerimenti ed idee per migliorare le politiche relative all’accoglienza extrafamiliare e le azioni da intraprendere per sostenere i giovani durante la delicata fase di “uscita” dai sistemi di accoglienza. L’obiettivo è quello di dare ai giovani care leavers maggiori strumenti per affrontare al meglio la futura vita indipendente.

Qui il programma della tre giorni a Bucarest e tutte le informazioni sul progetto.