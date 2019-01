duelibripercapire: sharp power, il nuovo potere che taglia le democrazie

I media si muovono oramai in uno pseudo-ambiente globale. Ed è in questo pseudo-ambiente che si forma, non solo si deforma, il sentimento pubblico. Il problema, semmai, è che questo sentimento è stato a tal punto egemonizzato dalle sottoculture del web che si può oramai parlare di un estremismo diventato mainstream.

C’è, infatti, una sub-cultura che ha invaso il senso comune e si è imposta come "cultura", anche tra i tecnofili della Silicon Valley e nei campus universitari, dove oramai essere alternativi di destra - così come, fino a qualche anno fa, lo era esserlo di sinistra - è alla moda. Ma siamo solo all’inizio. Per questa ragione è bene non sottostimare i pericoli che provengono dalle tecniche “sharp” oggi a disposizione di tutti. Anche sul fronte interno.

Dopo aver egemonizzato lo pseudo-ambiente della rete, haters e troll si apprestano infatti a colonizzare la realtà.

Il loro potere diventa giorno dopo giorno sempre più tagliente e diffuso. Ridurre al silenzio l’altro, oramai, è diventato sinonimo di seppellirlo sotto una «tempesta di m...». Ma la minaccia, anche fisica, come documenta Nagle, per ogni semplice critico di questo nuovo sistema in fieri non va per nulla sottovalutata. Tanto meno va incasellata in categorie di comodo.

Questioni aperte

Una questione si impone su tutte: e se il fronte interno e il fronte esterno di questo doppio attacco alle democrazia si saldassero definifivamente, che cosa accadrebbe? La risposta non è semplice, ma la domanda vale di per sé come avvertimento agli scettici: è proprio quando sembra che guardino unicamente al passato, che le controrivoluzioni si trovano un passo avanti a noi. Serve molta intelligenza, ma altrettanta umiltà, per capire e, di conseguenza, affrontare il pericolo a cui siamo esposti. Questi libri ci aiutano a farlo.