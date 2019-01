Nel 2019 il fondo per il Dopo di noi torna a 56,1 milioni

Ok alla prima bozza per il Codice Unico per la Disabilità Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una prima bozza di legge delega per stendere il primo Codice unico per le persone con disabilità. Fontana: «non sarà solo un testo ricognitivo ma sancirà un nuovo approccio al mondo della disabilità, che terrà conto di tutte le esigenze - affettive, relazionali, formative, materiali - delle persone, considerate non come singoli ma anche in relazione al proprio contesto di vita»