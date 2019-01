Lezioni di video making per raccontare la vita che rinasce da un incontro

Nasce a Bologna l’Accademia Video Making, un percorso per offrire agli studenti della scuola secondaria superiore italiana un corso gratuito sui linguaggi e gli strumenti del video making, così da sviluppare le competenze necessarie a creare documentari, cortometraggi e video. Competenze spendibili in tutti gli ambiti della didattica, della divulgazione scientifica e culturale e della produzione di video creativi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Licei e Medie Malpighi, Malpighi La.B, Cineteca di Bologna, Romanae Disputationes, Associazione Tokalon e Parole O_Stili.

Il corso AVM è articolato dieci lezioni, è gratuito e aperto a singoli studenti, a team e a classi delle scuole superiori italiane (qui il programma e i docenti). Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il Malpighi La.B di Bologna presso il Liceo Malpighi o in diretta/differita streaming online.

L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposito form entro il 22 gennaio 2019 scegliendo l’opzione in presenza (fino a esaurimento posti) e in diretta streaming. La partecipazione è gratuita in virtù del Bando “Il cinema della scuola” del Miur. AVM comprende anche un Concorso nazionale di video making sul tema “La vita rinasce in un incontro”, che si concluderà a Bologna nella rassegna Il Cinema Ritrovato 2019. Gli studenti di ciascuna classe o di ciascun team realizzano un video di max 6 minuti sul tema “La vita rinasce in un incontro”, caricandolo entro e non oltre il 15 maggio 2019 alla pagina. Il tema è stato scelto al fine di promuovere nella scuola e nella società italiana una comunicazione non ostile e favorire la diffusione di buone pratiche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

Photo by Jakob Owens on Unsplash