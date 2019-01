Addio sponsorship, ora le aziende vogliono essere partner del non profit

L'impressione è che da parte delle aziende ci sia oggi un desiderio di andare oltre la sponsorship, per costruire relazioni durature con le ONP e spesso anche con la voglia di costruire insieme un progetto/intervento. È così anche per Chicco, nell'ambito della partnership con Mission Bambini?

Con Mission Bambini collaboriamo dal 2013 sul tema delle cardiopatie infantili, che è uno dei principali ambiti di intervento della Fondazione. Valorizzando da un lato l’expertise di Mission Bambini e dall’altro la nostra volontà di contribuire in modo continuo e duraturo, insieme abbiamo sviluppato “Happiness goes from heart to heart”. Un progetto dal respiro internazionale, sia perché sono coinvolte le principali Filiali estere Chicco, sia perché l’obiettivo è quello di sostenere missioni di medici volontari italiani e internazionali che intervengono là dove nel mondo la vita dei bambini è in pericolo, non solo operando ma anche formando i colleghi locali. Come questa, tutte le nostre iniziative di CSR hanno sempre avuto una durata di lungo termine, con obiettivi trasparenti e risultati concreti.

In questa partnership, quali sono gli obiettivi di Chicco e quali i tratti che reputa caratterizzanti?

La felicità dei bambini è l’essenza della mission di Chicco. Il progetto sviluppato insieme a Mission Bambini vi risponde perfettamente: qui è in gioco la vita stessa dei bambini. E non è un modo di dire, perché i bambini aiutati sono realmente bambini salvati. Proprio su questo elemento facciamo leva: i manager delle Filiali che sostengono il progetto, a turno partecipano personalmente alle missioni insieme ai medici volontari, in Paesi come Cambogia, Myanmar, Zambia. E tornano carichi di entusiasmo, perché hanno toccato con mano quanto Chicco riesca a fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie. Un entusiasmo che a cascata i manager trasmettono ai collaboratori e che diventa una forte spinta motivazionale per tutti, anche per la promozione delle iniziative di raccolta fondi che ogni Filiale è chiamata a realizzare. Anche in termini di comunicazione il progetto funziona molto bene.

Un trend relativamente nuovo è quello del coinvolgimento attivo dei dipendenti: come avviene e perché?

Sì, la possibilità di coinvolgere i dipendenti come descritto sopra è un aspetto fondamentale: il progetto colpisce, è vissuto e sostenuto con passione dai manager e dai loro team. Io stessa, per prima, ho partecipato ad una missione con i medici volontari: era appunto il 2013, in Cambogia presso l’Angkor Hospital for Children di Siem Reap. Un’esperienza indimenticabile, dal forte valore umano.

Il Report "Donazioni boom" è stato realizzato grazie al sostegno di myDonor® e AIFR – Associazione Italiana di Fundraising®