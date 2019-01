Auto elettriche e ibride nei centri storici? C'è chi dice no

“È questo il cambiamento?” è la domanda retorica che anticipa altri punti interrogativi: “È davvero il ritorno al passato della motorizzazione che occupa ogni spazio urbano l'unica direzione che si intende prendere per mostrare la “novità”? Dov’è finito l’impegno alla “dieta del traffico”, ossia a togliere auto dalle città per renderle di nuovo vivibili e sicure, sottoscritto da tanti candidati, compreso il vicepremier Di Maio, in campagna elettorale?”

Le diverse associazioni prendono atto “dell'importante impegno assunto dal Sottosegretario ai Trasporti Dall'Orco e delle reazioni negative degli assessori dei Comuni di Milano, Bologna, Torino, Roma e di molte altre città, a seguito della nostra denuncia e del tamtam attraverso i social media” – chiosa Fiab onlus con le altre realtà associative - . “Chiediamo ora al Governo di trasformare con urgenza le parole in una decisione concreta e netta: nel primo decreto utile, questa norma assurda non va modificata, ma semplicemente e integralmente cancellata, per spazzare via ogni equivoco interpretativo ed evitare di riempire le città con migliaia di macchine in più”.

Secondo le organizzazioni di chi ama la mobilità dolce su due ruote i centri storici “vanno liberati da un eccesivo carico di auto di qualsiasi genere: non è più solo un problema di inquinamento, ma di occupazione dello spazio pubblico, di congestione, di sicurezza”.

Di seguito le organizzazioni firmatarie della nota:

Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Legambiente/Legambici

Alleanza Mobilità Dolce

Kyoto Club

Associazione Salvaiciclisti Bologna

Fiab Torino Bike Pride

Bikeitalia.it

Genitori Antismog

Greenpeace

Napoli Bike Festival

Cittadini per l’aria

Milano Bicycle Coalition

Associazione Motoperpetuo Roma

Comitato Torino Respira

Fondazione Michele Scarponi

Comitato per la Bellezza

Italia Nostra

Massa Marmocchi Milano

Famiglie senz'auto

SpiciulArt bike

Brompton Junction Milano

Turbolento Thinkbike SSD

Associazione Culturale Ciclonauti

Associazione Mongolfiera Milano

Trieste in bici

Iamo Bici Milano

Associazione Ciclo stile

Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

A.P.S. Bike4city

A.P.S. MOTOPERPETUO

Associazione culturale-ambientalista "Organizzazione Alfa"

Ciclica

Ciclofficina popolare ciclocasale lsa Centocelle

Upcycle bike cafè Milano

