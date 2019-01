Calcio e tifo? Servono regole certe. Chi sbaglia deve pagare

Violenza, razzismo e criminalità. Il tifo italiano è di nuovo al centro dell'attenzione...

Ciclicamente assistiamo a episodi come quelli di questi giorni. Non c'è da stupirsi. Non sono mai stati affrontai. Succedono cose come queste ogni domenica. A volte però, in particolare se ci scappa il morto, gli episodi fanno più notizia di altre. Così ci si indigna. Ma tutto rimane uguale a prima.

È un problema di regole che mancano?

Certamente si potrebbero rivedere le regole. Ma più che altro il grande problema in Italia è l'incertezza delle pene. Altrove chi sbaglia paga. Qui non si sa. Questo, è del tutto evidente, è un circolo vizioso che deve finire. Chi a Milano ha partecipato agli scontri era noto alle froze dell'ordine e spesso anche già colpito da Daspo.

Quindi il tifo organizzato si affronta con regole e forze dell'ordine?

No, quelle servono certamente. Ma la violenza del tifo è principalmente un problema educativo.

E come si affronta un problema educativo?

Innanzitutto cambiando le pene. Invece di bandire dai campi e dagli spalti quei tifosi o giocatori che hanno epsressioni violente cominciamo a farli obbligatoriamente arbitrare. Sono certo che questo avrebbe un grande impatto. Non c'è un antibiotico per questo male. Ma di certo far fare ai ragazzini sport sin da piccoli è un buon vaccino. Questo in un colpo risolverebbe due problemi: cesserebbe la violenza sugli arbitri ma anche il reperimento di fischietti per le partite giovanili.

Eppure tutto rimane fermo. Di chi è la responsabilità?

Certamente c'è una grandissima responsabilità dei dirigenti del calcio italiano, sia a livello federale che di club. Ogni domenica assistiamo a polemiche infinite contro gli arbitri e contro gli avversari. È ora di smetterla.

E invece il razzismo? È legato con la violenza o è un discorso a parte?

Fa parte dello stesso probelma. Ma io non credo si tratti di razzismo. Il problema è come si vive il rapporto con l'avverasario sportivo. Oggi il tifoso vede le altre squadre e gli altri tifosi come nemici. Non è razzismo perché i giocatori di colore della mia squadra sono idoli mentre quelli delle squadre avversarie vengono insultati. Anche qui è un problema cutlruale che si può debellare solo facendo giocare i bambini. Basti pensare che al CSI avevamo il problema opposto, i ragazzi di colore delle nostre squadre all'inizio erano protetti e tutelati. Troppo. Ma col tempo sono diventato compagni e basta. Nessuno che ha un compagno di colore va a fare i cori razzisti allo stadio.

Per chiudere in tutto questo la politica che fa?

Poco o niente. Speriamo che la volontà di riscrivere le regole e renderle certe porti ad un sistema migliore. Ma possiamo solo aspettare per saperlo.