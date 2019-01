Così Rione Sanità ha sconfitto Gomorra

È un esempio riuscito del come “nessuno si salva da solo”. Applica la teoria del dono, antropologica, per cui nella scarsità se al tuo vicino muore il gregge, hai interesse a donare affinché possa ricostruirlo per salvarsi assieme. Teoria che va contestualizzata, capita e soprattutto praticata nella metropoli napoletana. È anche un’esperienza esemplare nel Sud della scarsità di lavoro e abbondanza retorica sul turismo come volàno del possibile. Ci sono voluti dieci anni, era il 2008 quando prese corpo l’idea valutata e supportata dalla Fondazione con il Sud con capitale paziente. Oggi è diventata una comunità operosa che produce senso e reddito. La comunità di cura si è rafforzata, non solo volontariato ma mutualismo e cooperazione sociale, si è allargata nella coesione sociale dalla Parrocchia al quartiere.

Dalle madri dei giovani a rischio alle scuole, agli insegnanti, in rete con i commercianti del quartiere che vendono i souvenir delle Catacombe ed è aumentata anche la rete dei B&B nei vicoli del quartiere. Sono arrivate poi anche le donazioni, a proposito di dono, per sostenere il farsi della comunità di cura in comunità operosa. Così si è rovesciato il paradigma infatti, partendo dal sociale si è arrivati all’economico. Non a caso il successo economico di questa esperienza fa ragionare sul come proseguire confrontandosi sul come gestire un bene che ha prodotto certamente capitale sociale, ma anche capitale, profitto da reimmettere nel ciclo dell’economia locale.

È una piccola storia fragile ma interrogante l’economico. Fa riflettere, a proposito di welfare di comunità basato su strategie per includere e riportare al centro il margine attraverso l’accompagnamento di Fondazioni di Comunità che investono capitale paziente nel locale e nel sociale. Piccola storia che vola ancora più in alto quando la cura interseca l’economico. Non è un caso se è aperto il dibattito sulla tassazione del non profit, delle Onlus, delle cooperative sociali, della comunità di cura quando si fa operosa.