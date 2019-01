Curare il Terzo settore, ovvero ciò che nessuno prima ci aveva spiegato

Let’s go è il corso professionalizzante sul Terzo settore organizzato dall’Università degli studi di Siena, mirato a fornire gratuitamente a studenti e laureati in cerca di prima occupazione una formazione specifica sulle nuove figure professionalizzanti alla luce della Riforma. Lo fa attraverso un percorso articolato in tre moduli, “Comunità e territorio”, “Finanza sociale” e “PA per l’etica”. Il primo di questi tre moduli, “Comunità e territorio”, realizzato in collaborazione con Confcooperative Sud Toscana per gli adempimenti giuridici e fiscali, si è appena concluso. Gli studenti hanno voluto affidare a Vita.it le loro impressioni.

Elisabeth Perra

“La rivoluzione non è che un sentimento”, affermava Pier Paolo Pasolini. Questa citazione descrive l’idea che personalmente ho sul corso professionalizzante Let’s Go. Mi sono ritrovata catapultata in una realtà talmente bella che sembra quasi utopica, dove il sentimento si connette alla conoscenza e alla realtà per poterci insegnare quanto sia importante, all’interno di un mondo così globalizzato, la salvaguardia del Terzo settore.

Non si può lavorare sul presente senza un’attenta analisi del passato. Una delle prime lezioni del corso è stata tenuta dal Professor Maggi sulla “Analisi storica, legislativa e operativa della cooperazione”. La cooperativa, intesa come società a scopo mutualistico, rappresenta una speranza per chi ancora crede nella possibilità di trasmettere valori umani ad un mondo ormai succube del pensiero capitalista.

Da laureata in Economia ho sempre sentito parlare dell’imprenditorialità, della finanza e del suo sistema di contorno come una grande mente speculativa. Ho passato tre anni di Università effettuando personali ricerche per conoscere l’opposto di ciò che mi veniva insegnato. Spesso si dimenticano personaggi come Muhammad Yunus. Ed eccomi qui, dove per la prima volta, con Let’s Go, ho l’opportunità di partecipare a lezioni universitarie dove insegnanti esperti non nascondono quanto sia necessario ripartire dal popolo per creare valore.

Il corso professionalizzante al quale noi studenti abbiamo il piacere di partecipare ci permette di lavorare in nelle semplici lezioni universitarie e che sfuggono alle moderne menti facenti parte dei grandi mercati globali. Quello che ci viene offerto con Let’s Go è la possibilità di rimboccarci le maniche, utilizzare il cuore, la conoscenza e la realtà per evitare di essere perseguitati all’interno di un mondo nel quale molto spesso, a causa del continuo emergere di interessi, viene dimenticato quanto sia importante il significato della parola “umanità”. Let’s Go, let’s see what we will discover with the next lessons of this extraordinary World!

Arnaud Djomo

Sono studente all'Università di Siena, di origine camerunese. Di fronte alle difficoltà politiche, sociali ed economiche del mio paese, ho pensato che studiare il movimento cooperativo mi potrebbe dare degli strumenti per intervenire positivamente nel dibattito e nelle politiche da implementare in Camerun. La riforma del Terzo settore è un'occasione senza precedenti per capire le dinamiche in corso, nella prospettiva di risolvere i problemi economici derivanti dalla crisi economica, visto che le strutture che fanno parte di questo settore sono particolarmente resilienti, democratiche, e portano alla redistribuzione della ricchezza.

Il primo modulo del corso è stato l'occasione per scoprire quante innovazioni sono state introdotte nella nuova legislazione. Ho scoperto le diverse forme di associazioni e d'imprese sociali sin dall'800 e le rispettive implicazioni fiscali. Abbiamo discusso delle possibili soluzioni alle difficoltà economiche che stanno affrontando le associazioni e cooperative sociali e la necessità per loro di adeguarsi alle nuove forme di management, di comunicazione e di finanziamento proposte dalla riforma, punti che svilupperemmo nei prossimi moduli. Per me è stata un'esperienza di studio molto interessante in quanto concentrato su un tema oggi insuperabile per il futuro delle comunità.