Da 46 a 18,5 milioni: il crollo dell'sms solidale

Da 46 milioni di euro raccolti nel 2016 a 18, 5 milioni di euro raccolti nel 2017: questo il crollo della raccolta fondi tramite sms solidale. È vero che nel 2016 a trainare la raccolta fondi era stato il terremoto del Centro Italia, tanto che dei 46 milioni raccolti la metà, 23,1 milioni, erano stati donati proprio per la ricostruzione. Nel 2017 per fortuna non ci sono state emergenze analoghe e quindi la raccolta è stata ovviamente inferiore, ma anche con questa precisazione la raccolta risulta essere nettamente in calo e lo strumento, da molti ormai considerano esausto, sta mostrando tutte le sue difficoltà. Le cifre sono la somma del raccolto dalle tre maggiori compagnie telefoniche, TIM, Vodafone e Wind Tre.

Il 2018 è stato l’anno zero della nuova era delle raccolte fondi con sms solidale, inaugurata a febbraio 2018 dal nuovo “Codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale” presentato dalle compagnie telefoniche. E anche quello dell’ingresso sul mercato di un nuovo operatore, Iliad, che solo nelle ultime settimane ha aperto alle raccolte fondi solidali. I costi più alti hanno creato una sorta di barriera d’ingresso per le realtà più piccole, mentre i servizi promessi – a cominciare dalle anagrafiche dei donatori – nel 2018 non si sono visti. Attivare una raccolta via sms solidale costa sempre di più e rende sempre meno, urge inventarsi qualcosa di nuovo.

Daniele Fusi, un passato in Action Aid, da settembre è direttore generale di Aragorn. Il suo auspicio? «Fare il più in fretta possibile per le anagrafiche, perché lì in effetti c’è un margine di sviluppo interessante. A destare preoccupazione non dovrebbero però essere le nuove regole, quanto il fatto che stiamo lavorando su uno strumento esausto. Come sapremo reagire? Il nostro comportamento davanti alla crisi dell’sms solidale sarà un test per quello che accadrà fra dieci anni, quando nessuno userà più i bollettini postali. La mia sensazione è che si stia facendo revisione dell’esistente, senza sperimentare. Oggi dovrebbe avvenire qualcosa di analogo a quando fu “inventato” l’sms solidale, dovemmo scovare un’idea nuova, sui pagamenti da mobile ad esempio si sta lavorando tantissimo fuori dal non profit… Però per arrivare a una soluzione nuova occorre essere in tanti a sperimentare, se a cercarla è una persona sola invece è difficile arrivarci».

Secondo l'indagine “L’andamento delle raccolte fondi: bilanci 2017 e proiezioni 2018" dell'Istituto Italiano della Donazione, appena il 2% delle organizzazioni cita l'sms solidale fra gli strumenti di Raccolta Fondi più utilizzati nel 2017 e lo stesso si posizione all'ultimo posto quanto agli strumenti di Raccolta Fondi più efficaci nel 2017.

