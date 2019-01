Fontana: «Legalizzazione delle droghe? No: dobbiamo tutelare ragazzi e famiglie»

Si apprende in queste ore che il senatore del M5s Matteo Mantero ha depositato in Senato un disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati. Nel frattempo lo scandalo del parco di Rogoredo, una sorta di zoo di Berlino, dove dal 2015 (l’anno dell’Expo), migliaia di novelli e novelle Christiane F. trovano dosi di eroina a 5 euro l’una (come in questi mesi meritoriamente raccontano tanti servizi giornalistici come quelli firmati da Gianni Santucci sul Corriere della Sera) e i dati sul consumo di droghe legali e non ha ripreso ad avere il segno più (al tema abbiamo dedicato il numero di Vita di dicembre). Di fronte a questo panorama come reagisce il governo? Abbiamo girato la domanda al ministro della famiglia con delega alle dipendenze Lorenzo Fontana. Ecco le sue risposte.

La lettura dell’ultima relazione annuale al Parlamento (vd allegato) è inquietante: aumentano i sequestri, ma contemporaneamente aumentano anche i decessi e i consumi. E intanto fra i giovanissimi è tornata l’eroina. Lei nella presentazione di quel documento ha messo nero su bianco che “ La tutela del futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie deve essere al centro delle nostre azioni di Governo”. Cosa state facendo di concreto in questo senso? Con che tempi?

"Il tema delle droghe tradizionali e delle nuove sostanze psicoattive è un tema alla nostra massima attenzione e stiamo agendo con azioni che coinvolgono i due settori principali: andare ad agire sulla riduzione della domanda di droga e contemporaneamente sulla riduzione dell’offerta. A tale proposito i rapporti tra noi ed il Ministero dell’Interno sono stati ulteriormente rafforzati per contrastare questo fenomeno.

Già nei primi mesi di Governo le azioni adottate sono state molteplici: con l’operazione ‘Scuole sicure’ il Ministro Salvini ha stanziato 2milioni e mezzo per la prevenzione e il contrasto dello spaccio nelle scuole, con il decreto sicurezza lo spaccio è inserito tra i reati che comportano la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati.

Stanno per partire le attività di prevenzione nelle scuole rivolte ai giovani frutto dell’Accordo che il Dipartimento Politiche Antidroga ha siglato con il MIUR.

Sono in corso di realizzazione le iniziative per la prevenzione dell’incidentalità stradale alcool droga correlata, con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza e sul territorio grazie alle convenzioni siglate con il mondo del privato sociale.

Per ciò che riguarda sempre la prevenzione nei giovani - che rappresentano il nostro primo target - grazie ad un accordo siglato con l’Arma dei Carabinieri e, nello specifico, con i Carabinieri per la tutela della Salute-NAS, e il Raggruppamento investigazioni scientifiche- RIS e LASS, sono in corso azioni di monitoraggio on line sia dei siti web che dei social network per contrastare la diffusione delle sostanze psicoattive.

Recentemente abbiamo sottoscritto un’intesa con il Viminale (e nello specifico con il suo organo interforze - la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) nell’ambito del quale sono stati investiti 2,2 milioni di euro per il potenziamento dei flussi di informazioni sulle sostanze stupefacenti, la tracciabilità dei percorsi del narcotraffico, la diffusione delle informazioni relative alle nuove sostanze psicoattive, nuove misure per la diffusione dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate dalle forze di polizia nell’ambito del Sistema nazionale di allerta precoce. L’accordo consentirà di dare maggiore forza all’intelligence per rintracciare i canali web di approvvigionamento delle nuove sostanze psicoattive e di mettere in campo nuove iniziative di prevenzione rivolte ai ragazzi.

Per quanto riguarda l’ambito di sinergia internazionale e la lotta al narcotraffico, ho assunto la presidenza della rete internazionale di cooperazione ‘Mednet’, che riunisce 15 Paesi dell’area Mediterranea, in quanto sono convinto che solo un’azione sinergica internazionale possa portare ad avere risultati realmente efficaci ed efficienti. E’ la prima volta nella storia che l’Italia guida questa rete di cooperazione.

Siamo inoltre impegnati, oltre che nelle azioni in collaborazione con tutti i paesi dell’Unione Europea, anche nell’area Atlantica. A tal fine abbiamo aderito all'iniziativa statunitense "Innovative Approaches to Curb Misuse of Synthetic Drugs" della presidenza Trump per contrastare l'abuso di droghe sintetiche”.

In questi mesi quante volte in Cdm o nelle riunioni ministeriali è stata messa a tema la questione droghe? In quali termini?

“Il tema delle droghe chiama in causa diversi mondi: famiglia, scuola, sport, educazione. E di prevenzione e contrasto in consiglio dei ministri si parla ogni volta che si affrontano questi temi. L’attenzione, posso assicurare, è altissima, come dimostrano le azioni adottate”.