Francia, crollo di donazioni al non profit

Mentre in Italia nel 2018 le donazioni individuali al non profit sono cresciute del 9,5% (è il tema del numero di gennaio 2019 di Vita non profit) per le associazioni e le fondazioni francesi “il 2018 è stato un anno nero e il 2019 si annuncia non meno buio”, come spiega Le Monde. Secondo il sindacato France générosités, che riunisce 91 organizzazioni non profit, sui 2,9 miliardi di euro abitualmente raccolti grazie alla generosità dei privati, mancano quest’anno 200 milioni di euro.

Le ragioni della diminuzione della generosità dei francesi sono legate all’adozione di nuove misure economiche e fiscali da parte di Macron: la soppressione dell’imposta di solidarietà sul patrimonio (Isf), che si applicava ai patrimoni netti che superavano 1,3 milioni di euro ed era un’imposta progressiva dovuta dalle persone fisiche, e l’introduzione, al suo posto, dell'imposta sul patrimonio immobiliare (Ifi), che prevede, a differenza dell’ISF, di tassare esclusivamente il patrimonio immobiliare, escludendo la ricchezza mobiliare e quella derivante da investimenti finanziari e dai risparmi. L’Ifi favorisce i ceti più abbienti e riduce del 49% gli introiti derivanti dalla vecchia imposta. Il numero di contribuenti è diminuito da 350.000 a 150.000 famiglie.

Tra le altre ragioni del calo delle donazioni l’aumento della Cgs (contribution sociale généralisée), un’imposta che finanzia la protezione sociale, e l’applicazione del prelievo alla fonte dell’imposta sul reddito. Inoltre, sottolinea il quotidiano francese, più grave ancora è l’impatto sulle donazioni delle misure prese che coinvolgono i pensionati, che rappresentano il gruppo più folto dei donatori.