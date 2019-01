L'abolizione dell'uomo?

A quale gioco giochiamo

Da quando osservo "i nuovi arrivati" alla cabina di regia della vita politica italiana, sono colto spesso dalla preoccupazione - che spero vivamente sia del tutto infondata - che in questa fase storica non ci renda conto fino in fondo di quale sia "il gioco a cui stiamo giocando". Tutto il pullulare dei segni, moltiplicato all'infinito dai mezzi che utilizziamo sempre più per nasconderci dal mondo, rimanda a una distrazione profonda, a una mancanza di presa di coscienza del senso della parole e della tragedie della Storia.

Occorre trovare un nesso tra il gesto di aggressione ad un omosessuale, l'ordinanza di un sindaco contro l'accattonaggio, l'omicidio di un bracciante agricolo che vive in una baraccopoli abusiva, lo sgombero in diretta TV di una palazzina occupata, il respingimento d'immigrati alla frontiera, il pestaggio di attivisti per la Pace. Un nesso che non ricada troppo facilmente in una definizione che chiude ed archivia, come potrebbe essere la frettolosa definizione di fascismo.

Temo che il nesso possa essere trovato in una reazione dell'intero corpo sociale che di fronte al terrore del cambiamento imposto dalla prepotenza dell'accelerazione in atto, prova a ri-fondarsi appoggiandosi a categorie di base: amico-nemico, cittadino-straniero, ricco-povero, che servono a dare sicurezza e impressione di dominio sul flusso del divenire. Una urgenza cognitiva che riduce l'ansia e promette benessere e sicurezza in un mondo percepito come minaccioso e insicuro.

Già nel 1970 Alvin Toffler scriveva che: "I cittadini delle nazioni più ricche e tecnologicamente più progredite del mondo, almeno molti di essi, troveranno sempre più penoso stare al passo con l'incessante richiesta di mutamento che caratterizza la nostra epoca. I mutamenti che dilagano nei paesi ad alta industrializzazione con ondate sempre più veloci e dalla forza d'urto senza precedenti. Lasciando sulla loro scia curiose flore sociali [...] personalità bizzarre. L'accelerazione dei cambiamenti non si limita infatti a investire le industrie o le nazioni; è una forza concreta che penetra in profondità nelle nostre esistenze personali, ci costringe a interpretare nuove parti, e ci pone di fronte al pericolo di un nuovo malessere psicologico capace di sconvolgerci in modo formidabile. Questo nuovo malessere può essere chiamato 'choc del futuro' [...] Disponendo di così pochi indizi riguardo al genere di comportamento che è razionale nelle circostanze radicalmente nuove, la vittima potrà benissimo diventare pericolosa per se stessa e per gli altri" ( A. Toffler, Lo choc del futuro, Rizzoli, Milano 1971, pp.17-19).

Ritengo che questa diagnosi sia adatta per comprendere il nostro tempo: stiamo cambiando velocemente e il rischio è che la maggioranza delle persone non si senta pronta al cambiamento e "ripieghi" su categorie che sembravano morte e sepolte e che, invece, tornano come fantasmi ad agitarsi nel mondo dei vivi.

Introduciamo così, nel tessuto sociale una logica esclusiva dove gli aventi pieno diritto di cittadinanza sono veramente pochi e gli altri, sono tutti destinati al naufragio. Costruiamo nelle nostre teste città una immaginaria e tipicamente paranoica, dominata dalla paura e dal sospetto, dove conta l'appartenenza e non l'agire. I canoni nuovi sono sempre più stringenti e le tipologie si fanno sempre più marcate: immigrato, drogato, malato, vecchio, straniero, gay, clandestino, disoccupato (elenco praticamente infinito). Definizione-chiave che servono a costruire una società dove di fronte al cambiamento ci sia almeno qualcosa a cui aggrapparsi. Che importa se il clandestino è anche medico, scrittore, attivista politico, padre e marito. Quello che conta è riuscire a dargli subito un etichetta per riconoscerlo nel caos del mutamento. Una bella targhetta per sistemarlo nel grande scaffale della società delle merci.

Dopo i tentativi totalitari del Novecento e lo sterminio di milioni di vite, dovrebbe essere evidente per tutti che la riduzione dell'uomo a una definizione singola, a una categoria-cosa (l'ebreo, il nero, il dissidente, il disfattista, il sabotatore, il nemico del popolo) conduce inevitabilmente al pensiero successivo: la possibilità di fare di queste persone-fatte-cose quello che si desidera, quello che giova all'ordine sociale, alla pace mortale della società del consumo. Perché la persona-fatta-cosa, diventa troppo facilmente parassita, costo sociale, peso per la società, scarto. Ogni comportamento che va nella direzione di definire l'altro con un termine unico che lo definisce e lo rinchiude è da leggere come movimento verso la disumanizzazione, la passione necrofila per le cose morte. Il vivente si sottrae a ogni definizione e nello spazio dell'incontro il volto muta mille e mille volte durante una sola conversazione che sia condivisione d'affetti.

Allora, ogni volta che si parla degli immigrati, dei clandestini, dei rifugiati, bisognerebbe urlare con tutte le proprie forze: "questa parola non ha senso, non significa nulla, è solo un carcere dove cercate di rinchiudere l'uomo un altra volta. Vergognatevi, voi tutti, che non avete il senso della storia, che non serbate la memoria delle camere a gas e delle fosse comuni".

L'abolizione dell'uomo

Turbato da questi pensieri, provo a trovare "ragioni per sperare" in due volumi ricevuti in dono da amici premurosi. Entrambi sono due ristampe. Il primo è del celebre autore delle Cronache di Narnia e delle Lettere di Berlicche, Clive Staples Lewis, L'abolizione dell'uomo, Jaca Book, Milano 2016. Il libro, scritto nel 1943, contiene ancora oggi delle preziose indicazioni. Convinto che: "Il compito degli educatori moderni non è di sfrondare le giungle, ma di irrigare i deserti" (p. 20) Lewis ci mette in guardia rispetto all'ottimismo nei confronti della conquista della natura da parte dell'uomo. Una conquista che rinforza il dominio di una ristretta élite e che produce una massa di "uomini senza petto". Ogni potere raggiunto dall'uomo aumenta a dismisura anche il potere di soggiogamento e manipolazione. L'eugenetica, il condizionamento pre-natale, istruzione e propaganda finalizzate al dominio, mirano tutte ad aumentare il potere di controllo di una società in cui pochi hanno il governo delle menti dei molti (p. 62). Lewis ci mette in guardia dalle strategie di condizionamento che inducono a perseguire obiettivi che favoriscono solo i persuasori (p. 65) e che portano a una felicità vuota: "non è detto che i loro soggetti siano necessariamente uomini infelici. Non sono affatto uomini, ma semplici artefatti. La conquista finale dell'Uomo si è rivelata come l'abolizione dell'Uomo" (p. 67). Fondamentale questo scritto di Lewis perché permette di riflettere sul fatto che se l'uomo sceglie di trattare se stesso come materia prima, materia prima sarà e purtroppo, materia nelle poche mani di condizionatori disumanizzati (p 74).