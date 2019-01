Cipta, un supereroe contro il bullismo, nato in Indonesia

«Ho creato “Cipta” per portare attenzione sulle violenze e sul bullismo che i bambini in Indonesia e nel mondo affrontano ogni giorno», ha dichiarato Rizka Raisa Fatimah Ramli (nella foto qui e in apertura). «Attraverso il disegno, sento che il mio personaggio è vivo e posso avere controllo sui bulli. Spero di poter ispirare molte persone, soprattutto bambini, a raccontare le loro storie e, se non possono direttamente, a farlo attraverso il disegno».

Il contest di fumetti, lanciato dall’Unicef e Comics Uniting Nations a ottobre 2018, chiedeva ai bambini e ai giovani di creare un supereroe dei fumetti che sconfiggesse “Silenzio” – un personaggio soprannaturale che usa il suo potere sui bambini perché non denuncino e di conseguenza non agiscano contro la violenza a scuola e fuori. Sono arrivate circa 3.600 adesioni da giovani di oltre 130 Paesi e più di 23mila voti attraverso il sito web del contest per determinare il vincitore.

«Il numero delle straordinarie adesioni ricevute rappresenta un grande messaggio da parte dei bambini e dei giovani che vogliono rompere il silenzio sulle violenze e sul bullismo a scuola», ha dichiarato Paloma Escudero, Direttore della Comunicazione dell’Unicef. «Congratulazioni a Rizka per la sua vittoria che ispirerà migliaia di studenti a denunciare e aiutare a porre fine alle violenze a scuola e fuori».

Rizka ora collaborerà con una squadra di professionisti per produrre un fumetto su “Cipta”. Il suo fumetto, infatti, sarà presentato ai Leader del mondo al Forum Politico di Alto livello sullo Sviluppo Sostenibile che si terrà a luglio 2019 alle Nazioni Unite.

Una nota di Unicef ricorda come eventi come gli scontri fisici e il bullismo, come pure le molestie sessuali e punizioni fisiche, la violenza a scuola e fuori possono avere conseguenze devastanti e di lungo periodo sulle vite dei bambini.

Il contest di fumetti a livello internazionale è stato ideato per incoraggiare i bambini e i giovani ad essere parte della campagna globale dell’Unicef #ENDviolence con attività nelle scuole attraverso un mezzo quale il fumetto.

Immagini di Unicef