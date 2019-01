Dalla Presidente del Senato per chiedere vicinanza alle persone sordocieche

Una delegazione della Lega del Filo d’Oro è stata accolta a Palazzo Madama dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per parlare della sordocecità in Italia e del lavoro dell’Associazione al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. All’incontro, che ha avuto luogo presso il Senato della Repubblica, hanno preso parte Rossano Bartoli Presidente della Lega del Filo d’Oro, Rosa Francioli, Presidente del Comitato dei familiari e Francesco Mercurio Presidente del Comitato delle persone sordocieche, accompagnato da Erika Marra, Referente dei Volontari.

L’incontro ha consentito ai rappresentanti dell’Associazione di illustrare le attività dell’Ente, il suo sviluppo, la sua presenza in otto regioni e i progetti in corso, oltre al suo impegno nella rappresentanza dei diritti delle persone sordocieche. In particolare l’Associazione sta lavorando per la piena attuazione e per il miglioramento della legge 107/2010. Altro tema portato all'attenzione della Presidente del Senato sono state le numerose difficoltà riscontrate dalle famiglie per avere le impegnative di ricovero per i propri figli nei Centri dell’Associazione, fuori regione.