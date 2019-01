La solidarietà che fa bene (anche) al portafoglio

«Svolgiamo attività come la preparazione di bomboniere e regali per aziende. I nostri ragazzi sono una presenza costante del Villaggio, gli ospiti interagiscono tra loro, ma anche con le persone che vengono a ordinare gli oggetti regalo. Pian piano si sta creando quindi una comunità viva. Noi vorremmo proprio che il Villaggio diventasse un punto di riferimento importante per il territorio». «Sono arrivata qui a luglio, prima vivevo in una comunità», ci dice Sofia, 19 anni, mentre prepara il pranzo per lei e per Yasmine, la sua vicina di casa, che ormai è un’amica. «Sto seguendo un percorso verso l’autonomia, che per me è fondamentale. Presto inizierò un tirocinio in un’impresa di pulizie. Sto imparando come si tiene una casa, e presto imparerò che cosa vuole dire lavorare e gestire il denaro. Rispetto ad una comunità, c’è il vantaggio che qui ho la mia casa: quando preferisco stare da sola posso farlo, quando ho voglia di vedere gli amici, apro la porta ed esco in cortile».

Paolo, 27 anni, ha alle spalle un brutto incidente, che gli ha procurato un trauma cranico e qualche difficoltà motoria: «Qui non sono mai solo, perché mi coinvolgono in mille attività», racconta. «Come vedo il Villaggio tra dieci anni? Io vorrei che diventasse un simbolo a cui altri possano ispirarsi» conclude Fossati.