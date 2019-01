Quella mensa per poveri e migranti sul confine tra Messico e Usa

Come avete passato le feste, il Natale e l’Epifania? «Qui c’è la tradizione di un dolce speciale per la notte tra il 5 e il 6 gennaio. La Rosca de Reyes, il dolce dei Magi. Si tratta di un ciambellone a forma circolare guarnito con della frutta candita e al cui interno è nascosto un piccolo bimbo, come un Gesù Bambino. Chi lo trova offre da mangiare il 2 febbraio».

Ai migranti oggi verranno offerti purè, fagioli, pasta, caffè e il dolce. Con una collaboratrice Linda organizza la sua giornata, tra cucina e la sala.

Qui, poco distante dalla frontiera nord con gli Usa, in molti hanno trascorso il Natale e capodanno, cercando in tutti i modo possibili di passare il confine nonostante le restrizioni sempre più severe del presidente americano. I soldati che Trump ha inviato alla frontiera, circa 5000 persone, in aggiunta a quelle già presenti, hanno reso difficile varcare quel pezzo di terra che divide i due stati. Ieri Trump ha fatto il suo annuncio a reti unificate, quando l’audience raggiunge il massimo. Ha ribadito che i soldi per terminare il muro sono indispensabili, altrimenti stupratori, ladri e trafficanti di droga continueranno ad invadere gli Stati Uniti. I migranti hanno ascoltato in silenzio alla mensa, chiedendo delle coperte per la notte che arriva con il vento gelato.

Nella mensa c’è anche un telefono per facilitare i contatti tra i migranti e le loro famiglie lontane. Possono telefonare dal Salvador, Honduras e Guatemala, posti da cui in tanti si sono mossi formando la carovana del migrante in cerca di una vita più sicura, lontani dalla violenza.

La stazione del treno non è lontana. Oramai la voce si è diffusa e arrivano direttamente qui in tanti per riposarsi dopo un viaggio che può durare anche 5 giorni, fra cambi di stazione, blocchi alla frontiera sud e imprevisti con le bande dei coyotes in cerca di prede da spennare per farle passare in Messico. «Recentemente – ricorda Linda- anche gli studenti del seminario diocesano si sono uniti ai nostri volontari per servire i pasti e accogliere coloro che forzatamente sono stati espulsi dagli Usa e quelli che invece cercheranno di aggirare il muro e scoprire se è possibile cambiare vita».