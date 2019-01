Sardegna: approvata la legge regionale no slot

La Sardegna contro l'azzardo: i lobbysti pretendono chiarezza, ma non la praticano L’isola è ai primi posti nella classifica nazionale ma non tanto per le somme sprecate in azzardo, ma per il numero di macchinette e di nuove imprese legate al gambling. Mentre in queste ore si discute in Consiglio Regionale su come intervenire contro questa piaga sociale, c'è chi si fa prendere dal panico e cade nel tranello della confusione tanto cara ai lobbysti. Facciamo chiarezza con le parole del professor Vittorio Pelligra, che lancia una sfida sui numeri