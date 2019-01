Tutti al Teatro alla Scala per i bambini di Haiti

L'intero ricavato della serata sarà devoluto all’Ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti, progettato e realizzato dalla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, che ogni anno assiste 80.000 bambini, in particolare per il progetto Chirurgia Pediatrica e per il Cancer Center. La Fondazione Francesca Rava ringrazia Intesa Sanpaolo e Rolex per la partecipazione all’iniziativa.

Il Saint Damien è l’unico ospedale pediatrico in Haiti dove NPH, l'organizzazione rappresentata in Italia dalla Fondazione Francesca Rava, opera dal 1987 sotto la guida del medico in prima linea Padre Rick Frechette. In questo paese poverissimo, dove ogni ora due bambini muoiono per malnutrizione e malattie curabili, NPH offre a migliaia di bambini assistenza medica, accoglienza, istruzione, in progetti di aiuto immediato, che puntano allo stesso tempo anche allo sviluppo di autonomia e competenze locali. Si ringrazia OMR e Luxottica per il sostegno all’ospedale pediatrico Saint Damien.

Per informazioni e prenotazioni biglietti: Fondazione Francesca Rava – N.P.H Italia Onlus,

Tel +39 02 54122917 www.nph-italia.org, eventi@nph-italia.org