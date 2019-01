Uk, il primo soccorso si impara a scuola

Ogni anno nello Uk ci sono 30.000 arresti cardiaci al di fuori degli ospedali, e ogni giorno la gente muore perchè le persone presenti sul luogo non si sentono abbastanza sicure o non hanno le competenze necessarie per fare un Cpr e la defibrillazione.

E ogni anno 270 bambini muoiono a causa di arresto cardiaco improvviso a scuola. Quattro su cinque arresti cardiaci che avvengono al di fuori degli ospedali si verificano a casa, dove spesso nessuno fa la Cpr perchè non la sa fare. Quando arriva l’ambulanza è già passato molto tempo prezioso e, in molti casi, non ci sono più probabilità di sopravvivenza.

I Paesi che insegnano la rianimazione cardiopolmonare all’interno delle scuole hanno tassi di sopravvivenza che sono più del doppio di quelli della Gran Bretagna, afferma il governo.

Le proposte dell'esecutivo fanno parte dei programmi del Dipartimento dell’educazione per migliorare la salute e l’educazione sessuale. Damian Hinds, segretario di Stato per l’educazione, afferma, come riporta il Guardian: «Al mio arrivo all’università sono rimasto molto colpito dal fatto che gli studenti americani sapevano fare una Cpr, mentre io non avevo nessuna idea di come fare. In quanto padre voglio che i miei figli abbiano le conoscenze e le capacità di cui hanno bisogno per essere al sicuro e aiutare gli altri e, come segretario di Stato per l’educazione, voglio che questo succeda per ogni bambino». E aggiunge: «Imparare le nozioni di base del primo soccorso e tecniche come la Cpr darà ai giovani la fiducia di sapere che possono intervenire per aiutare chiunque abbia bisogno, e nei casi più estremi anche salvare vite».

Il professor Huon Gray, direttore clinico nazionale per le malattie del cuore per il National Health Service (NHS), il sistema sanitario nazionale dello Uk, conclude: «Siamo molto soddisfatti che i bambini delle scuole inglesi avranno l’opportunità di imparare nozioni e competenze di primo soccorso e anche competenze salvavita. Sapere come intervenire e reagire in caso di un arresto cardiaco salverà moltissime persone».

Foto di apertura: Rawpixel/Unsplash

Foto all'interno dell'articolo: Janko Ferlic/Pexels