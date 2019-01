A Terni e nel mondo con il sorriso: il volontariato “puro” di Roberto e Giovanna

C’è poi il sostegno a distanza, sempre tramite i servizi sociali, di sette nuclei familiari della città grazie al versamento mensile di un contributo volto a far fronte a spese di prima necessità. E la collaborazione con il liceo artistico di Terni per il sostegno ad alunni con disabilità. «Abbiamo finanziato il progetto “Senza nessun ostacolo”, - aggiungono - suddiviso in diverse attività (Un cavallo per un sorriso, A scuola con il tennistavolo, Linee d'orizzonti, Special Olimpycs) per promuovere l’integrazione di alunni con difficoltà, di ragazzi disabili o appartenenti a culture diverse».

L’associazione continua la sua opera a favore dei bambini di alcuni paesi del mondo. Dal 2004, dopo lo tsunami che colpì diverse regioni del sud est asiatico, ha avviato un progetto che ha consentito di sostenere a distanza più di 500 bambini, per lo più orfani o figli di poverissimi nuclei familiari. Ogni anno una delegazione si reca in India a proprie spese per incontrare tutti i bambini e le loro famiglie, portando un regalo uguale per tutti.

«Nel corso degli anni», specificano Giovanna e Roberto, «abbiamo costruito nove scuole, sette in India e due in Madagascar, un refettorio ed una casa polifunzionale per donne in India, tre pozzi di cui uno nella Repubblica Democratica del Congo e due in India, un mulino per la macina della manioca in Congo; abbiamo avviato una collaborazione con una scuola per sordomuti in Palestina realizzando una biblioteca ed un corso di formazione per le mamme. Quest’anno abbiamo finanziato un nuovo progetto rivolto ai bambini della tribù degli Irula in India, per sostenere 200 bambini sottoposti a sfruttamento lavorativo». «Senza la generosità di tante famiglie italiane», sottolineano Roberto e Giovanna, «tutto questo non sarebbe stato possibile».