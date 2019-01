Quanto prendono i partiti dal 2 per 1000

Nelle dichiarazioni 2017, relative all'anno di imposta 2016, erano stati assegnati 15,3 milioni di euro. Nel 2018,

In testa alla classifica, PD (7milioni) e Lega per Salvini Premier (2 milioni) ai quali si aggiungono quelli per la Lega Nord per l'indipendenza della Padania (900mila euro).

Per poter accedere a questa forma di finanziamento, i partiti devono depositare uno statuto conforme ai principi costituzionali di democrazia interna, farne formale richiesta e vantare una presenza nelle istituzioni.

Il M5S non accede al 2 per mille due per mille perché non ha fatto richiesta, e da sempre suggerisce ai suoi sostenitori non destinare a nessun partito il 2x1000.