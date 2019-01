Vuoi un lavoro di lusso? Meglio gli istituti tecnici dei licei

Il mercato del lusso sembra non subire battute d’arresto. Il comparto globale vale circa 1.200 miliardi di euro, e continua a crescere al ritmo del 5% all’anno. In Italia rappresenta ben il 5% del Pil e la qualità del prodotto italiano di alta gamma è riconosciuta dai consumatori di tutto il mondo: 8 su 10 identificano l’Italia come Paese leader per qualità manifatturiera, in quasi tutti i settori. Il nostro know how manifatturiero è quindi un patrimonio da tutelare e promuovere con ogni mezzo.