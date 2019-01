Fondazioni: l'innovazione può diventare cambiamento?

Il Convegno nazionale “Orizzonte Vela – L’inclusione possibile”, tenutosi a Cuneo a inizio dicembre, è stato un momento davvero significativo: ha dimostrato a cittadini, famiglie, operatori sociali e sanitari e alla Fondazione CRC, promotrice dell’iniziativa, che anche oggi è possibile fare salti di qualità su processi fondamentali per la nostra società, come la vita autonoma, piena e degna delle persone con disabilità intellettiva. I risultati del convegno offrono anche l’occasione per fare un punto sul ruolo e l’”atteggiamento” che le Fondazioni dovrebbero adottare, per essere efficaci, quando affrontano i mari aperti dell’innovazione e del cambiamento sociale.

Ho già avuto modo di ricordare, in un mio precedente intervento, il serio percorso di riflessione e presa di coscienza che le Fondazioni hanno affrontato negli ultimi 15 anni, alla ricerca di un “valore aggiunto” della propria azione, che moltiplicasse il beneficio per le proprie comunità di riferimento, oltre la sommatoria dei contributi erogati: valore aggiunto identificato nella capacità di realizzare innovazione sociale, declinata nelle fasi di ideazione, sperimentazione in piccola scala, valutazione rigorosa dei risultati, e, infine, proposta di estensione delle soluzioni sperimentate agli enti pubblici preposti. La crisi del 2008 ha reso ardua l’attuazione dell’ultimo passo di questo modello: gli enti pubblici responsabili dei servizi, nei diversi settori di intervento, hanno una oggettiva difficoltà ad adottare su larga scala innovazioni che portino efficienza ed efficacia nel medio periodo, ma che comportino azioni e costi aggiuntivi nel breve. Le Fondazioni hanno dunque capito l’importanza, da parte loro, di fare un passo in più, di lavorare attivamente perché l’innovazione diventi cambiamento, cioè metta radici e migliori i processi e i servizi ai cittadini, facendosi carico anche della fase di estensione e diffusione delle innovazioni. Detto così, il compito può apparire titanico, non alla portata di Fondazioni di media o piccola dimensione, e neppure di tante grandi Fondazioni. Molti staranno anche pensando, non senza qualche ragione, che non è neppure il compito di enti privati, quali le Fondazioni, quello di farsi carico del cambiamento in processi ”pubblici”. Nelle righe che seguono vorrei suggerire alcune strade lungo le quali questa sfida acquista senso, e gli atteggiamenti con i quali può essere affrontata.

Pubblico vs P.A.

Partiamo dall’osservazione sull’appropriatezza di questo compito rispetto alla natura privata delle Fondazioni. Per prima cosa occorre rifare tutti insieme un esercizio, antico ma sempre utile, di distinzione tra il bene pubblico, nel senso dei servizi a favore dei cittadini, rispetto a quelli erogati “dal pubblico”, cioè dalla Pubblica Amministrazione in tutte le sue declinazioni. E’ la stessa Costituzione che spinge ad una virtuosa collaborazione, chiamata Sussidiarietà, tra lo Stato ed i cittadini, singoli o associati, favorendo l’iniziativa di questi ultimi per la realizzazione del bene comune. E’ dunque lecito, nonché fattore costitutivo delle Fondazioni, che enti privati si occupino del bene pubblico.

Allo stesso tempo, però, va riconosciuto il ruolo fondamentale dello Stato nella regia e nell’erogazione dei servizi. Le democrazie occidentali mantengono, soprattutto in alcuni settori, tra cui la spesso vituperata scuola pubblica, risorse di intelligenza, cultura, passione, che vanno sostenute e valorizzate. Lo stesso sistema del welfare sociale italiano ha visto negli ultimi anni una contrazione delle dotazioni in alcuni capitoli di spesa, a fronte di bisogni in crescita, ma è ancora ampio e dotato di risorse consistenti, paragonabili a quelle dei grandi Paesi europei.